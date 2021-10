SERIE A ALL’ULTIMO STADIO – I PREZZI PER ANDARE ALLO STADIO SONO AUMENTATI VERTIGINOSAMENTE DOPO LA RIAPERTURA AL PUBBLICO SUGLI SPALTI – LA PROTESTA DI UN GRUPPO DI TIFOSI ROMANISTI PER I PREZZI DI JUVE-ROMA. PER LA SFIDA CONTRO L'INTER LA LAZIO HA MESSO IN VENDITA LE CURVE A 40 EURO – FINORA NESSUNO STADIO DEI GRANDI CLUB DI SERIE A È MAI STATO RIEMPITO OLTRE IL 90% DELLA DISPONIBILITÀ…

Benedetto Saccà per “Il Messaggero”

tifosi fuori dallo stadio

Un grande nuvolone è ormai montato a neve effetto meringa gigante sulla linea dell'orizzonte del nostro campionato. E ha un profilo esatto: ché si tratta del costo dei biglietti per andare a vedere la partita allo stadio. Alto? Clamorosamente, drammaticamente, esageratamente alto. Certo, d'accordo, è vero: le eccezioni non mancano, però va detto subito che alla tendenza non è affatto estranea la maggioranza delle grandi squadre della Serie A.

la gente e tornata allo stadio foto mezzelani gmt85

E dunque. I prezzi sono eccessivi, andare allo stadio costa maledettamente troppo e logico i malumori dei tifosi rimbombano sui social oppure, come talora accadeva numerosi anni addietro, negli striscioni sistemati tra le vie delle città. L'aumento della capienza degli stadi dal 50 al 75% del totale, poi, non pare aver agevolato i tifosi. Anzi.

STRISCIONE FEDAYN JUVENTUS ROMA

Tanto per avere un'idea, i Fedayn, un gruppo (storico) di ultrà giallorossi, ieri hanno firmato un lenzuolo affisso per la strada a Roma (come avrete notato qui in basso): «Juve-Roma: 57 euro più commissione/ non meritate la nostra passione». Pure con la rima. Bene. E allora ci si domanderà: che cosa sono questi «57 euro più commissione»? Questi «57 euro più commissione» sono i soldi che un tifoso della Roma dovrebbe spendere qualora avesse la fantastica idea di recarsi allo Juventus Stadium di Torino per assistere alla partita tra i bianconeri e la Roma, domenica sera.

stadio olimpico

Si dirà: va be', ma sarà almeno una tribuna, al più un bel posticino nei distinti. Macché, ma magari, ma figuriamoci. Sarà, anzi, è un biglietto per il settore ospiti: che allo Stadium è uno spicchietto che somiglia giusto giusto a un formaggino. L'enormità di 57 euro (cinque-sette) per un settore ospite è un costo invero spaventevole, ma qui corre l'obbligo di sottolineare che la Juve che tra l'altro vanta un signor stadio non è l'unico club ad aver aumentato i costi dei tagliandi.

DISTANZIAMENTO ALLO STADIO

L'inflazione ha coinvolto mezza Serie A, anche se è utile ricordare che da anni le partite andremo a dire di cartello gonfiano, eccome, i prezzi. La Lazio, ad esempio, ha ritenuto opportuno mettere in vendita gli ingressi (a tariffa intera) di curva per la sfida con l'Inter a 40 euro, in calo a quota 35 soltanto per gli ex abbonati. Una curva a 40 euro, ad ogni modo, non concilia di certo il sonno. Poi si specifica al costo viene anche applicata una commissione pari al 3,30% del totale.

stadio olimpico

C'è da sottolineare però che per match di minore spessore, tipo un Lazio-Cagliari di fine settembre, i biglietti per le curve erano stati venduti a 20 e 25 euro. Ma comunque. Il tour prosegue con Milano. Per andare a San Siro a vedere Inter-Juve del 24 ottobre, bisogna essere psicologicamente ed economicamente predisposti a spendere minimo minimo 46 euro il settore è il secondo anello verde.

tifosi del napoli fuori dallo stadio

E l'offerta è riservata agli abbonati della stagione 2019/20. Ad accomodarsi in un limbo tariffario è invece il Napoli: che, per la gara di domenica con il Torino, ha fissato il prezzo delle curve dello stadio Maradona a 25 euro.

ROMA, 16 MILA ABBONATI

Sul versante opposto sono il Milan e, soprattutto, la Roma. Perché i tagliandi per la sfida di sabato tra i rossoneri e il Verona costano appena 14 euro nel terzo anello dello stadio Giuseppe Meazza. Quanto alla Roma, be', intanto è stata la prima società della Serie A ad aver aperto la campagna abbonamenti.

la gente e tornata allo stadio foto mezzelani gmt82

Cominciate le vendite lunedì, le tessere acquistate hanno ormai raggiunto quota 16 mila. In curva Sud e nei distinti Sud sono liberi ancora poco più di mille posti in prelazione per gli abbonati della stagione 2019-20. Sorprende, però, il costo basso dell'abbonamento più economico. Ovvero. Soltanto 235 euro per 17 partite (15 di campionato e due di Conference League) in curva Sud o Nord: il che abbatte il prezzo medio per gara a 13,82 euro. Per Roma-Fiorentina, invece, le curve oscillavano tra i 20 e i 30 euro.

Evidentemente le tariffe elevate si riflettono sull'andare delle vendite: ed è interessante rilevare che finora nessuno stadio dei grandi club di Serie A sia mai stato riempito oltre il 90% della disponibilità, consentita fino all'altro ieri al 50% della capienza. Alcuni esempi? Subito alcuni esempi.

spalti vuoti

L'Inter, con 33.066 spettatori in media, ha saturato San Siro per l'87%. E ancora. L'Atalanta (con 8.448 tifosi) ha riempito lo stadio all'85,4%. La Roma (29.450) è arrivata all'84,1%, la Juve (17.250) all'83,1%, il Milan (31.518) all'82,9%, la Lazio (25.667) al 73,3%, il Napoli (19.933) al 72,7% e la Fiorentina (14.594) solo al 69,5%. Fossero stati più clementi i prezzi, avrebbero guadagnato tutti.