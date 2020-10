LA SERIE A NEL PALLONE – IL NAPOLI RIMANE IN ISOLAMENTO E NON PARTE PER TORINO: LA PARTITA CON LA JUVENTUS NON SI GIOCHERÀ, SI RISCHIA IL 3-0 A TAVOLINO – VARRIALE: “ALL'OSPEDALE COTUGNO DI NAPOLI NON CI SONO PIÙ POSTI PER ACCOGLIERE I CONTAGIATI E QUI C'È CHI CHIEDE IL 3-0 A TAVOLINO. NON, OVVIAMENTE LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI TIFOSI BIANCONERI, SOLO QUEI DECEREBRATI CHE NON CONOSCONO VERGOGNA, CHE IO CHIAMO BEOTI”