SERIE A E COVID: LA SITUAZIONE E’ GRAVINA MA NON SERIA - IL PIANO B DEL PRESIDENTE DELLA FIGC: PLAYOFF E PLAYOUT. MA (PER ORA) IL CALCIO NON PENSA AD UNO STOP - L'ORIENTAMENTO DEI CLUB È QUELLO DI SEGUIRE COSA ACCADE IN EUROPA DOVE CI SI FERMA IN CASI ESTREMI...

GUGLIELMO BUCCHERI per la Stampa

Il calcio, al netto delle posizioni del momento, si sforza di guardare oltre con il bicchiere mezzo pieno in mano.

Tradotto: l'idea dei club è quella di evitare il più possibile brusche frenate, ma di allinearsi all'indirizzo dato dall'Uefa e già metabolizzato da realtà come quella spagnola o inglese.

Ci si ferma dando vita al rinvio solo se le positività sono in numero tale da impedire di mettere a referto tredici o quattordici giocatori della prima squadra, altrimenti si va avanti. In Europa funziona così e così la pensano i vertici del nostro pallone: una norma che regoli la materia non c'è e non è volontà comune pensarla.

Piuttosto è meglio stare attenti a non creare quella giurisprudenza che proprio il caso di Genova può contribuire a creare: se, oggi, il giro di tamponi dovesse non confermare le undici positività fra i giocatori rossoblù, ma limitare i danni si aprirebbe la delicata questione su cosa fare in vista di Genoa-Torino per dare vita ad un precedente che deve avere un peso specifico in futuro senza creare strappi. Strada innovativa Il calcio si interroga ed aspetta. La Figc osserva e condivide: da via Allegri la sintonia con l'Uefa è totale.

Ma, allo stesso tempo, il numero uno del nostro pallone Gabriele Gravina tiene in vita la soluzione per uscire da un'eventuale corto circuito nel modo più indolore: il cambio del format del campionato con l'introduzione dei playoff e dei playout.

L'idea piace a Gravina da tempo e non per forza collegata alla particolare situazione che stiamo vivendo dallo scorso febbraio: virare verso una soluzione del tutto inedita per la serie A sarebbe, però, la soluzione estrema ed applicabile già in questa stagione qualora i rinvii diventassero inevitabili.

Il pallone guarda avanti in attesa di leggere l'esito degli esami a cui si sono sottoposti o si sottoporranno i giocatori del Genoa e del Napoli. Il duello fra i rossoblù ed il Toro verrà rinviato solo se il quadro dei contagiati rimanesse come lo conosciamo, altrimenti palla alla Lega. E sulla sfida dell'Allianz Stadium peserà il verdetto dei tamponi in agenda, a Napoli, anche entro le 48 ore prima della partita.

L'anno scorso al solo sentire pronunciare la parola playoff e playout i club provarono un senso di incertezza: capitasse di nuovo vorrebbe dire che la rivoluzione è compiuta.

