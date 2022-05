È LA SERIE A O LA LEGA LOMBARDA? - ERA DA 20 ANNI CHE NEL MASSIMO CAMPIONATO ITALIANO NON SI PARLAVA COSÌ "LUMBÀRD": IL MONZA, ALLA PRIMA STORICA PROMOZIONE, SI AGGIUNGE A MILAN, INTER, ATALANTA E CREMONESE - GALLIANI E BERLUSCONI VOGLIONO FARE UN MERCATO SCOPPIETTANTE: NEL MIRINO CALDARA, BELOTTI, SENSI, CASTILLEJO, MESSIAS, SIMY E DANIEL MALDINI - MA OCCHIO ANCHE A UN ALTRO EX MILANISTA, ARIEDO BRAIDA, CHE A CREMONA POTRÀ SPENDERE I SOLDI DEL PATRON GIOVANNI ARVEDI, IMPRENDITORE NEL SETTORE SIDERURGICO...

Stefano Scacchi per “La Stampa”

pisa monza 4

Era da 20 anni che la Serie A non parlava così lombardo. La storica promozione del Monza ha portato a cinque le squadre provenienti dalla regione più popolosa d'Italia al via del prossimo campionato.

pisa monza 2

I brianzoli si aggiungono a Milan, Inter, Atalanta e Cremonese. Non succedeva dalla stagione 2002-03 con Brescia e Como al posto di Monza e Cremonese. Non è ancora un record perché nel campionato 1966-67 le lombarde furono addirittura sei: Atalanta, Brescia, Inter, Lecco, Mantova e Milan.

milan inter

È un vero dominio. Il Milan è Campione d'Italia, l'Inter (2ª in Serie A) ha conquistato Supercoppa e Coppa Italia. È già sicuro che una delle milanesi si aggiudicherà il prossimo trofeo in palio: la Supercoppa di gennaio in Arabia Saudita.

atalanta

La Lombardia ha monopolizzato anche le promozioni dalla Serie B con il Lecce unica intrusa tra Cremonese e Monza. Saranno tutte sfide vicinissime: Monza è alle porte di Milano, Bergamo dista 45 chilometri dalla metropoli, Cremona 75.

cremonese

Un cerchio che racchiude tanti punti di contatto. Il più evidente è la festa del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che tornano in A dopo la cessione del Milan nel 2017 al termine di un trentennio di trionfi nazionali e internazionali in rossonero.

Berlusconi ovviamente esibisce grandeur parlando di scudetto e Coppa dei Campioni. La Fininvest, che ha già investito 70 milioni per la doppia promozione brianzola, non baderà a spese. Gli obiettivi sono ambiziosi.

berlusconi e galliani in tribuna a pisa

La lista comprende Caldara, Belotti («Grande attaccante, non posso escluderlo» dice il ds Filippo Antonelli), Sensi, Castillejo, Messias, Simy e Daniel Maldini. Più difficile un ritorno di Balotelli.

la festa per il monza in serie a 1

Anche la Cremonese ha il suo contatto con il Milan: Ariedo Braida, ex ds rossonero, ora consigliere strategico dei grigiorossi. Ha preceduto Berlusconi e Galliani sul traguardo della promozione, ottenendo il lasciapassare diretto, mentre il Monza è dovuto passare dai playoff.

la festa per il monza in serie a 2

Le tre provinciali hanno proprietà radicate territorialmente. Galliani è nato a Monza e la villa di Arcore di Berlusconi dista poche centinaia di metri dallo stadio Brianteo. Antonio e Luca Percassi hanno addirittura giocato nell'Atalanta.

il tecnico del monza giovanni stroppa

Il patron Giovanni Arvedi è nato a Cremona e lì ha il cuore delle sue attività imprenditoriali nel settore siderurgico. Inter e Milan, invece, devono affidarsi ai capitali stranieri.

la festa per il monza in serie a 3

Tra domani e giovedì arriverà la firma sulla cessione preliminare del Milan dal fondo Elliott a RedBird Capital. Continuità tra protagonisti della finanza statunitense, rafforzata dalla permanenza dell'attuale proprietà, che resterà con una quota del 25-30%.

la festa per il monza in serie a 4

Il fondatore di RedBird, Gerry Cardinale, dovrà ricucire con Paolo Maldini. L'ad Ivan Gazidis tende la mano dopo lo sfogo della bandiera rossonera: «Abbiamo individuato i giocatori con lo scouting moderno e Paolo gli ha inculcato i valori del Milan. Questa combinazione ha reso il progetto un successo», dice al Guardian. L'Inter deve dire addio ad altri 19,3 milioni di sponsor dalla Cina, ma accoglie con soddisfazione un incremento del 20% dei ricavi complessivi.

la festa per il monza in serie a 5

Parte di questa percentuale positiva, però, è dovuta alle cessioni di un anno fa di Lukaku e Hakimi, che saranno presto seguite da un'altra partenza eccellente (Bastoni il principiale indiziato) oltre al mancato rinnovo di Perisic. La Serie A parla lombardo, più difficile tornare a far parlare italiano in Europa.

la festa per il monza in serie a 7 pisa monza 3 pisa monza 1 la festa per il monza la festa per il monza in serie a 8 la festa per il monza in serie a 6