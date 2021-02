17 feb 2021 12:34

LA SERIE A NEL PALLONE - NIENTE QUORUM, SALTA L’ASSEMBLEA DELLA LEGA CALCIO SUI DIRITTI TV - DALLA ROMA AL TORINO, NOVE SOCIETÀ ASSENTI ALLA RIUNIONE IN CUI SI SAREBBE DOVUTA DISCUTERE L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI PER IL TRIENNIO 2021-2024. INTANTO IL TRIBUNALE DI MILANO ORDINA A SKY DI PAGARE I 130 MILIONI DI EURO NON VERSATI LA SCORSA STAGIONE – LA MOSSA DI SKY PER BEFFARE DAZN