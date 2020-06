12 giu 2020 17:31

LA SERIE A E’ SALVA - CAMBIA LA NORMA SULLA QUARANTENA: IN CASO DI POSITIVITÀ DI UN CALCIATORE NON CI SARÀ LO STOP PER L’INTERA SQUADRA- AD ANDARE IN ISOLAMENTO SARÀ SOLO IL GIOCATORE POSITIVO MENTRE IL RESTO DELLA SQUADRA SARÀ SOTTOPOSTO A TAMPONE...