LA SERIE A SI ALLINEA ALLA PREMIER: I CLUB NON POTRANNO TESSERARE I CALCIATORI CHE PROVENGONO DAL CAMPIONATO UCRAINO E RUSSO – UNA SCELTA CHE VA IN CONTROTENDENZA RISPETTO A QUANTO DECISO DALLA FIFA. L’INTENZIONE È NON MINARE LA COMPETITIVITÀ DEL CAMPIONATO A POCHE GIORNATE DALLA FINE…

Da ilnapolista.it

Prima della finestra di mercato estiva nessun club di Serie A potrà tesserare i calciatori che provengono dal campionato ucraino e dal campionato russo. È la decisione della Lega, che non ha aderito all’iniziale ok della Figc e che ha scelto dunque di andare in controtendenza rispetto a quanto statuito dalla Fifa, che in deroga alle ordinarie norme sui trasferimenti aveva consentito ai club di tesserare fino a due calciatori provenienti dai Paesi in conflitto.

Lo rivela il portale Tuttomercatoweb, che ha appreso che alla base di questa decisione ci sarebbe «l’intenzione di non minare la competitività del campionato a poche giornate dalla fine alterando le regole, seppure per buone ragioni». La Premier League si è mossa qualche settimana fa allo stesso modo e la cosa in Gran Bretagna ha fatto scalpore. La Liga, invece, ha deciso di rispettare le indicazioni di Fifa e Uefa.

