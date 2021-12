24 dic 2021 09:36

LA SERIE B SI È TROVATA UN FOCOLAIO SOTTO L’ALBERO - CONTAGI IN ALMENO SETTE SQUADRE: ASCOLI, PORDENONE, MONZA, LECCE, PISA, COMO, VICENZA E SPAL, COSÌ LA LEGA HA DECISO DI RINVIARE I DUE TURNI NATALIZI DEL 26 E 29 DICEMBRE - SI TORNERÀ IN CAMPO IL 13 GENNAIO PER GIOCARE I DUE RECUPERI DELL’ULTIMA GIORNATA: BENEVENTO-MONZA E LECCE-VICENZA - MA LA SITUAZIONE IN UN PAIO DI SETTIMANE SARÀ MIGLIORATA O PEGGIORATA?