18 nov 2022 16:53

SESSO, RICATTI E VIDEOTAPE – INCHIESTA A PARIGI SUL SISTEMA DI SPIONAGGIO CREATO DAL PATRON DEL PSG, NASSER AL KHELAIFI - UNA CELLULA DI 007 CON AGENTI E FUNZIONARI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, CHE FACEVANO CAPO ALL'EX POLIZIOTTO MALIK NAIT-LIMAN, VENIVA USATA PER OTTENERE INFORMAZIONI SU GIORNALISTI E SUPPORTER IN CAMBIO DI MAGLIETTE E BIGLIETTI PER LO STADIO - MA IL PRESIDENTE POTREBBE ESSERE STATO VITTIMA DI NAIT-LIMAN: È EMERSO UN HARD DISK CONTENENTE “UN MESE DI REGISTRAZIONI VIDEO IN UNA STANZA UTILIZZATA DA AL-KHELAIFI E UNA RAGAZZA”