IL SEX-GATE DEL CALCIO A 5 – “LA RAGAZZA DI CUI PARLA CON MONTEMURRO ERA UN BURLESQUE… MA FRA UOMINI, QUANTE VOLTE SI FANNO QUESTE CAZZATE AL TELEFONO?'' - IL PRESIDENTE DEL LATINA CALCIO A 5 SPIEGA LA TELEFONATA CHE HA MESSO NEI GUAI IL NUMERO 1 DEL CALCIO A 5: “SONO STATO UN COGLIONE, MA NON C’È IRREGOLARITÀ, MI HA DATO LA NOTIZIA DI UNA COSA GIÀ DECISA” - AUDIO

Salvatore Riggio per corriere.it

montemurro

Terremoto nel calcio a 5. Informazioni riservate scambiate con un weekend insieme a una ragazza. Il presidente della Divisione che fa capo alla Lega Dilettanti, Andrea Montemurro, giovedì 20 febbraio ha annunciato le dimissioni per poi ritirarle. Al centro del caso, una registrazione che riproduce una telefonata compromettente tra Montemurro e il presidente del Latina Calcio a 5, Gianluca La Starza.

Il primo rivolge confidenze sull’imminente esclusione di una delle squadre di serie A, il Maritime, da parte della Covisod (la società che valuta le procedure di iscrizione delle squadre dilettantistiche). A tutto questo La Starza risponde: «Io devo ricambiare in quel modo, ti faccio quel regalo. Lei è carina, carina, quando la vedi mi dirai. Poi è una donna pure intelligente.

gianluca la starza

Così almeno ti passi qualche weekend sereno pure da queste parti». La risposta: «Bravo, bravo». Le informazioni sono riservate, anche perché in quel modo il Latina potrebbe anche muoversi più velocemente degli altri club per tesserare i giocatori svincolati dal Maritime, come i brasiliani Thiago Bissoni e Caio Japa che poche settimane più tardi, liberi, firmeranno in effetti per il Latina.

Quando la notizia è iniziata a circolare, Montemurro ha cancellato la propria pagina Facebook e ha firmato una lettera di dimissioni a Cosimo Sibilia, numero uno della LND, che ora potrebbe veder cadere l’intero direttivo: esiste concretamente la possibilità infatti che il Consiglio si dimetta in blocco. Così Sibilia avrebbe il dovere di commissariare la Divisione, azzerando tutti i vertici attuali. Il caso, come si può ben comprendere, è scottante. Inoltre, Montemurro è anche Delegato Uefa nel quadriennio 2019-2023 e Consigliere federale in quota Lega Dilettanti.

montemurro

Il presidente del Latina Calcio a 5, si è difeso: «La ragazza di cui parlo al telefono con Montemurro è un burlesque — ha detto all’Ansa —. Purtroppo è stata una c.....a mia per buttare una cosa lì. Andrea mi viene dietro e mi dice: ‘è carina?’, fa una mezza risata. Ma, fra uomini, quante volte si fanno queste c......e al telefono?. Gli ho detto: ‘ti faccio un regalo, mi hai dato prima una notizia: ti faccio incontrare una ragazza a Latina per un weekend.

Mi sono sparato una cosa che non ero nemmeno in grado di fare. Sono stato un c.....e, Ma non c’è irregolarità, mi ha dato notizia di una cosa già decisa». La Lega Dilettanti ha «tempestivamente investito ufficialmente la Procura Federale della Figc. Si riserva di agire nelle eventuali sedi a tutela della sua immagine e di quanti, con spirito di sacrificio, contribuiscono alla diffusione del calcio dilettantistico e giovanile in Italia», come si legge sul comunicato.

crespo montemurro montemurro