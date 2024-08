SFIDA NELLA SFIDA! USA-ITALIA, FINALE OLIMPICA DI PALLAVOLO FEMMINILE, METTE UNO CONTRO L’ALTRO L’ALLENATORE DELLE AMERICANE KARCH KIRALY E LORENZO “LOLLO” BERNARDI, ASSISTENTE DEL CT VELASCO - ENTRAMBI SONO STATI "MISTER SECOLO", OVVERO I MIGLIORI GIOCATORI DEL NOVECENTO – L’EX SCHIACCIATORE AZZURRO: “NON SARÀ UN DERBY CON KIRALY, CON GLI USA POSSIAMO ENTRARE ANCOR PIÙ NELLA STORIA” – VIDEO

Una sfida nella sfida. Usa-Italia, finale olimpica di pallavolo femminile, mette uno contro l’altro Karch Kiraly, allenatore delle americane, e Lorenzo Bernardi, assistente di Velasco, ct dell’Italvolley donne. Entrambi sono stati Mister secolo, ovvero i migliori giocatori del Novecento.

Dalle spiagge californiane al tetto del mondo passando per un diploma a Ucla in biochimica, Kiraly, 64 anni, ha vinto due ori olimpici da giocatore nella pallavolo, uno nel beach volley ad Atlanta e l’ultimo a Tokyo da allenatore della femminile. In Italia la sua immagine è legata all’epopea del Messaggero Ravenna di Gardini che con lui e Steve Timmons vinse tutto. Il re del “bagher” è stato una via di mezzo tra Kaiser Franz Beckenbauer, Dick Fosbury e Steve Jobs. Ha ridisegnato i confini della ricezione difensiva lasciando in eredità uno stile unico e un principio fondamentale: “Tutto ciò che oltrepassa la rete si può prendere...”.

Lorenzo Bernardi è lo schiacciatore che il 28 ottobre ’90 contro Cuba nella finale mondiale mise a terra il pallone che issò l’Italvolley per la prima volta sul tetto del mondo. È il colpo di cannone che annunciò la Generazione dei Fenomeni di Velasco. E’ stato l’attuale ct dell’Italvolley donne a indirizzare la sua carriera: “Se accetti di cambiare ruolo, da alzatore a schiacciatore, in due anni sei in Nazionale”. Scommessa vinta.

I due sono legati a filo doppio. Insieme hanno vissuto le delusioni olimpiche di Barcellona ’92 e Atlanta ’96 contro la bestia nera Olanda. Il gioco di squadra, la voglia di andare oltre i limiti, la consapevolezza di potercela fare, l’idea che “il talento non è sufficiente, se non si ha il desiderio di migliorarsi", la semina ha dato ottimi frutti.

Lorenzo Bernardi è diventato un coach vincente e 28 anni dopo, sempre insieme al suo mentore Velasco, prova a chiudere il cerchio, come è riuscito al suo ex compagno di Nazionale Andrea Giani, che ha vinto l’oro come ct della Francia nella pallavolo maschile. “Non sarà un derby con Kiraly, con gli Usa possiamo entrare ancor più nella storia della pallavolo mondiale. Il bello è vedere giocare queste ragazze insieme, esprimono qualcosa di straordinario. Daremo il massimo per aiutarle…”

