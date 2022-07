SHAKE THE SKATE! – STASERA DALLE 23 TUTTI A COLLE OPPIO, A ROMA, PER IL GRAN BALLO FINALE DEL “WORLD STREET SKATEBOARDING”, CON DAGO-DJ ALLA CONSOLLE! – IL BILANCIO DELLA MANIFESTAZIONE, PRIMA TAPPA DI QUALIFICAZIONE PER LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024: DIECIMILA PERSONE IN UNA SETTIMANA TRA TURISTI, APPASSIONATI, CURIOSI E SPETTATORI…

Lectio di Dago al World Street Skateboarding Roma

Riccardo Caponetti e Andrea Di Carlo per “la Repubblica – ed. Roma”

world street skateboarding roma 2022 day 1 21 PH PIERLUIGI AMATO

Diecimila persone in una settimana, tra turisti, appassionati e curiosi per i migliori skaters del mondo. Compresi i tanti spettatori che questa sera, a Colle Oppio, assisteranno al gran finale del World Street Skateboarding Rome 2022, la prima tappa di qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024: alle 19 la finale femminile, alle 21 quella maschile.

L'ingresso, come nei giorni scorsi, sarà gratuito e libero: un occhio sulle rampe per seguire gli spettacolari salti e i tricks degli skaters, un altro per ammirare il Colosseo, uno sfondo unico che solo Roma può offrire.

World Street Skateboarding Roma - DAY 2

asia lanzi e dago world street skateboarding roma 2022 ph pierluigi amato 16

La serata odierna sarà il culmine di sette giorni intensi, durante i quali oltre 250 skaters, provenienti da più di 50 paesi e tutti molto giovanissimi (tantissimi anche minorenni), si sono sfidati per raccogliere punti in vista dei prossimi Giochi olimpici francesi.

La manifestazione, che unisce street art, urban sport, storia, cultura, tradizione e natura, è stata organizzata da Sport e Salute e fa parte di un progetto congiunto con Feder-WorldSkate e Feder Sport Rotellistici: a favorire l'ottima riuscita dell'evento, l'eredità del successo ottenuto lo scorso anno, quando i migliori skaters del mondo vennero ospitati al Foro Italico.

WORLD STREET SKATEBOARDING - DAY 1

Rayssa Leal

Oggi dunque l'ultimo atto dell'inizio della scalata per raggiungere la vetta olimpica a cinque cerchi: in gara ci saranno 8 atleti per entrambe le categorie, femminile e maschile. Tra le quota rosa si sono messe in mostra la brasiliana Rayssa Leal, 14enne, medaglia d'argento a Tokyo 2020, e la giapponese Momiji Nishiya, oro olimpico a Tokyo e assoluta rivelazione del 2021.

Tra gli uomini invece i più acclamati sono stati lo statunitense Nyjah Huston, una sorta di leggenda vivente che ha vinto tutto nel mondo dello street skateboarding, e il giapponese Yuto Horigome, medaglia d'oro a Tokyo 2020.

Aurelien Giraud

Senza dimenticare quella che, a detta di tutti, è la rivelazione della settimana romana, il francese Aurelien Giraud. Indipendentemente da quale atleta salirà sul podio, una medaglia è già assegnata e andrà alla città di Roma:

alessando onorato ph pierluigi amato

«La tappa del worldskate al Colosseo - commenta Alessandro Onorato, assessore allo sport, turismo, moda e grandi eventi - è uno straordinario spot per Roma nel mondo. Grazie alla copertura dei broadcast internazionali e ai milioni di follower dei campioni internazionali in gara, farà girare un'immagine moderna, pulita e sportiva della Capitale » .

L'aspetto forse più importante è l'eredità che la competizione mondiale di skate lascerà ai romani. Lo spiega l'assessore Onorato: «Con il sindaco Gualtieri avevamo promesso la riqualificazione di quest' area, che è una delle cartoline più importanti di Roma.

Grazie alla forte partnership con Sport e Salute, con la Soprintendenza Statale e con la Sovrintendenza Comunale siamo riusciti a recuperare un'area tristemente abbandonata da anni e che, finito l'evento, diventerà un nuovo playground con due campi sportivi polifunzionali e una pista di atletica di libera fruizione per i residenti e le scuole del quartiere».

