SI ACCENDE LA SUPERSFIDA DI STASERA IRAN-USA - TEHERAN CHIEDE DI ESCLUDERE GLI STATI UNITI DAL MONDIALE – LA RICHIESTA DOPO CHE GLI AMERICANI HANNO MODIFICATO LA BANDIERA DELL'IRAN COME PROTESTA CONTRO IL REGIME – CON UN MONTAGGIO NEANCHE TROPPO SOFISTICATO L’ACCOUNT UFFICIALE DELLA NAZIONALE STATUNITENSE HA TRASFORMATO LA BANDIERA DELL’IRAN IN QUELLA DELL'UNGHERIA ROVESCIATA. BANDE ORIZZONTALI VERDE, BIANCA E ROSSA SENZA IL SIMBOLO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA

Da repubblica.it

iran bandiera

Sui social network l'account ufficiale della nazionale statunitense ha tolto il simbolo della Repubblica islamica dalla classifica del girone. Martedì sera la partita decisiva per la qualificazione agli ottavi

Una bandiera dell'Ungheria rovesciata. Bande orizzontali verde, bianca e rossa senza il simbolo della Repubblica islamica. È quella dell'Iran, ma non lo sembra. Con un montaggio, neanche troppo sofisticato, la nazionale degli Stati Uniti ha espresso il proprio sostegno ai manifestanti che a Teheran stanno lottando per i diritti civili contro il regime di Raisi, che sta reprimendo le proteste nel sangue.

La bandiera dell'Iran

Così, per 24 ore, gli account social della nazionale a stelle e strisce hanno pubblicato la classifica del gruppo B del Mondiale con la bandiera iraniana volutamente modificata. La Federcalcio statunitense ha spiegato che "lo scopo era quello di mostrare il sostegno alle donne che in Iran lottano per i diritti umani fondamentali".

La Tasnim News Agency: "Stati Uniti fuori dal Mondiale"

iran bandiera account nazionale usa

Per la Tasnim News Agency, organo di stampa vicino al regime, gli Stati Uniti meriterebbero una squalifica. "Pubblicando un'immagine distorta della bandiera della Repubblica islamica dell'Iran sul suo account ufficiale - si legge in un tweet - la squadra di calcio americana ha violato lo statuto della Fifa, che prevede una sospensione di 10 partite, la sanzione appropriata. La squadra degli Stati Uniti - si ribadisce - dovrebbe essere espulsa dalla Coppa del mondo". Martedì sera, alle 20, Usa e Iran si affrontano nell'ultimo turno dei gironi. Una partita decisiva per il passaggio agli ottavi di finale. A cui ora si aggiunge un altro elemento di tensione.

tifosa iran nazionale iran tifosi iran