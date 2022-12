SI AGGRAVANO LE CONDIZIONI DI GIANLUCA VIALLI, RICOVERATO A LONDRA. L’EX ATTACCANTE LOTTA DA ANNI CON UN TUMORE AL PANCREAS - LA MAMMA 87ENNE E’ PARTITA IERI SERA DA CREMONA PER LA CAPITALE INGLESE - POCHI GIORNI FA LA NOTIZIA DELLA PAUSA DI VIALLI DAGLI IMPEGNI CON LA NAZIONALE...

Da https://www.laprovinciacr.it/

Pochi giorni fa la notizia del ritiro dalla nazionale per curare la malattia. Ora l'ansia cresce per il campione Gianluca Vialli che, in queste ore, è stato ricoverato in una clinica a Londra. Le condizioni della malattia si sono aggravate e sarebbe stato necessario il ricovero. Il mondo si stringe intorno al campione cremonese e alla madre 87enne, partita ieri sera per la capitale UK

