SI APRE IL VASO DI "PANDORA PAPERS" E CI TROVI DENTRO MEZZA FORMULA 1: TRA I PERSONAGGI CHE HANNO APERTO SOCIETÀ OFFSHORE NEI PARADISI FISCALI, IN MODO DA PAGARE MENO TASSE POSSIBILI, PRESENTI I NOMI DI BRIATORE, ECCLESTONE, STROLL E VILLENEUVE. IL "BULLONAIRE" E ECCLESTONE HANNO UTILIZZATO UNA SOCIETÀ CON SEDE ALLE ISOLE VERGINI PER ACQUISTARE LA SQUADRA DI CALCIO INGLESE DEL QUEENS PARK RANGERS…

Sono numerosi i personaggi della Formula 1 coinvolti nello scandalo "Panama Papers", l'inchiesta internazionale pubblicata in italia da "L'Espresso", che fa i nomi di centinaia di persone che hanno aperto società offshore nei cosiddetti paradisi fiscali, in modo da pagare meno tasse possibili. Tantissime le personalità importanti il cui nome compare nell'inchiesta, da capi di stato ad attori, passando per sportivi di ogni tipo. Anche il Circus vede alcuni dei suoi protagonisti coinvolti.

Al momento in Formula 1 sono quattro le persone coinvolte. Secondo quanto riportato da "L'Espresso", Flavio Briatore e Bernie Ecclestone hanno utilizzato una società con sede alle Isole Vergini per acquistare la squadra di calcio inglese del Queens Park Rangers. Lawrence Stroll, come riportato dal Toronto Star, possiede il 15% della Superwit Profits Limited, con sede in Liechtenstein. Sempre il Toronto Star parla di Jaques Villeneuve, che ha spesso utilizzato società con capitali offshore.

