19 lug 2022 16:26

SI GIOCA PER IL SECONDO POSTO – DOPO POGBA E DI MARIA, LA JUVE PRENDE ANCHE BREMER, IL MIGLIOR DIFENSORE DELLA SCORSA STAGIONE (BEFFATA L’INTER) - IL TORINO HA ACCETTATO L'OFFERTA DEI BIANCONERI (40 MILIONI DI EURO DI PARTE FISSA PIÙ 7 DI BONUS) PER IL BRASILIANO – ORA LA JUVE DEVE DEFINIRE IL CONTRATTO CON GLI AGENTI DEL GIOCATORE – PISTOCCHI TWEET: “NELLE MANI DI ALLEGRI UNA SQUADRA COMPLETA, IN GRADO DI VINCERE TUTTO IN ITALIA. NON CI SARANNO ALIBI. PER NESSUNO”