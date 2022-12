SI INIZIA A FARE SUL SERIO AI MONDIALI: AI QUARTI SUPERSFIDA FRANCIA-INGHILTERRA! LA NAZIONALE DEI TRE LEONI A VALANGA SUL SENEGAL: 3-0. DUE RETI NEL PRIMO TEMPO CON HENDERSON E KANE E TRIS A INIZIO RIPRESA CON SAKA. L’INGHILTERRA È ARRIVATA A 12 GOL, A SEGNO 8 GIOCATORI DIVERSI. ORA LA PARTITA CONTRO I CAMPIONI DEL MONDO IN CARICA DIRA' QUANTO VALE LA NAZIONALE DI SOUTHGATE..

Da fanpage.it

Sarà Francia-Inghilterra il prossimo quarto di finale ai Mondiali in Qatar. Si è completato così il tabellone dopo la sfida dei Leoni inglesi al Senegal domato con tre gol e una gara fatta di attenzione e compattezza. Gli uomini di Southgate hanno chiuso la pratica entro il 1° tempo con due gol per poi arrotondare nella ripresa: Henderson, Kane e Saka gli autori del tris che vale il facile passaggio del turno.

L'Inghilterra prova a prendersi la sfida con la Francia ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar e lo fa dovendo far fronte alle ultime novità di formazione con cui fare i conti: non c'è Sterling costretto all'assenza per motivi familiari nella sfida contro il Senegal. Un ulteriore contrattempo per la nazionale del ct Southgate, che ancora deve cacciare l'ombra del dubbio sulle sue scelte per il Qatar. Di fronte un Senegal che culla il sogno dell'impresa, arrivato agli ottavi benché privo del suo miglior giocatore, Manè, fermato dall'infortunio.

Gara equilibrata e attenta da parte delle due nazionali, con ritmi bassi e inglesi maggiormente carichi di pressioni e meno lucidi nella manovra. I Leoni d'Africa provano ad approfittarne ma è solo in una occasione che si fanno realmente pericolosi, quando Dia poco dopo la mezz'ora, va alla conclusione forte e angolata che mette a dura prova Jordan Pickford, autore di un intervento decisivo. E' la scossa che sveglia l'Inghilterra e da quel momento il match cambia rotta.

Il gol del primo vantaggio dell’Inghilterra che spezza gli equilibri del match contro il Senegal

Passano una manciata di secondi e alla prima vera occasione, inglesi avanti: al 38′ Bellingham fa tutto benissimo in area senegalese e pesca Henderson con un passaggio intelligente grazie al quale si spezzano gli equilibri. Senegal stordito, Inghilterra sugli scudi a tal punto che poco prima dell'intervallo, in una classica azione di rimessa, arriva il 2-0 che chiude il match: Harry Kane non sbaglia libero in area e infila il suo primo gol mondiale.

La ripresa si apre con il tris inglese grazie ad un tocco perfetto in area di rigore di Saka che al 58′ mette il tabellino su un ancor più rassicurante 3-0 mentre la resistenza del Senegal si sfalda di minuto in minuto. La nazionale africana non fa più pressione, gli inglesi sono padroni nei tempi e nel gioco, in attesa di sfidare la Francia di Mbappè per il prossimo incontro mondiale in tabellone.