23 nov 2022 13:29

SI METTE MALE PER IHATTAREN - VI RICORDATE DI MOHAMMED IHATTAREN, IL CALCIATORE DI PROPRIETÀ DELLA JUVENTUS E GIRATO IN PRESTITO ALLA SAMPDORIA CHE È SCAPPATO IN OLANDA SENZA MAI GIOCARE? È STATO ARRESTATO A UTRECHT PER MINACCE - IL CALCIATORE, CHE DOPO LA SAMP È STATO PRESTATO ALL'AJAX, ERA STATO PRESO SOTTO L'ALA PROTETTRICE DALL'EX INTER SNEIJDER: HA PROVATO A RILANCIARLO MA DOPO DUE GIORNI HA RINUNCIATO…