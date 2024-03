1 mar 2024 17:38

SI METTE MALE PER QUINCY PROMES - IL CALCIATORE OLANDESE DELLO SPARTAK MOSCA, CONDANNATO A SEI ANNI DI RECLUSIONE NEI PAESI BASSI PER AVER IMPORTATO PIÙ DI 1.363 CHILI DI COCAINA DAL BRASILE NEL 2020, È STATO ARRESTATO ALL'AEROPORTO DI DUBAI MENTRE ERA IN PARTENZA PER LA RUSSIA - L'ATTACCANTE ERA RIUSCITO A EVITARE IL CARCERE PERCHE' LA RUSSIA NON HA UN TRATTATO DI ESTRADIZIONE CON L'OLANDA - PROMES E' ANCHE ACCUSATO DI AVER ACCOLTELLATO SUO CUGINO DURANTE UNA LITE...