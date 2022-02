5 feb 2022 20:14

SI RIAPRE IL CAMPIONATO! - DOPO UN PRIMO TEMPO PESSIMO, IL MILAN COMPIE L’IMPRESA NELLA RIPRESA: GIROUD IN TRE MINUTI RIBALTA L’INTER DA 0-1 A 2-1 E SI METTE IN TASCA IL DERBY E I TRE PUNTI CHE LO RILANCIANO IN CHIAVE SCUDETTO - I ROSSONERI SONO A -1 MA LA SQUADRA DI SIMONE INZAGHI DEVE ANCORA RECUPERARE LA GARA COL BOLOGNA - ESPULSO NEL RECUPERO HERNANDEZ – LA PROTESTA NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO GUIDA DI BARELLA PER UNA GOMITATA DI HERNANDEZ NEL PRIMO TEMPO: “COME FAI A NON VEDERE?”