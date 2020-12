SI VEDE ANCORA LA MANO DEL “MAESTRO” GIAMPAOLO? LA "GAZZETTA" DI CAIRO SI E’ SPERTICATA NELL'ELOGIARE L'ALLENATORE GRANATA. MA IL TORO E’ ULTIMO IN CLASSIFICA - SI E’ AVVITATO IN UNA CRISI SENZA USCITA CON IL TECNICO ARRIVATO A ESCLUDERE INSPIEGABILMENTE ANCHE IL PORTIERE DELLA NAZIONALE SIRIGU. E URBANETTO CHE FA? CACCIARE GIAMPAOLO COSTEREBBE 10 MILIONI (6 MILIONI PER IL TECNICO, 4 PER LO STAFF). CON IL BOLOGNA ULTIMA CHIAMATA PER “GIAMPY”. AL SUO POSTO SI PARLA DI MONTELLA, D’AVERSA, DONADONI O LONGO…

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia Dagonota Si vede ancora la mano del “maestro” Giampaolo? La “Gazzetta” di Cairo in questi mesi si e’ sperticata nell'elogiare il “comandante” granata. il Toro e’ ultimo in classifica, si e’ avvitato in una crisi senza uscita con il tecnico che e’ arrivato a escludere inspiegabilmente dal matc con la Roma anche il portiere della Nazionale Sirigu. E Urbanetto che fa? Cacciare Giampaolo gli costerebbe 10 milioni (6 milioni per il tecnico, 4 milioni per lo staff). Con il bologna ultima chiamata per “Giampy”. Al suo posto si parla di Montella, D’aversa, Donadoni o Longo…

Da https://sosfanta.calciomercato.com/

CAMBI – “Ho cambiato per evitare di far stagnare la situazione, dovevo creare nuovi stimoli e risvegliare qualcosa, cambiare il trend. Non taglio la testa a nessuno di quelli che sono stati fuori”.

PUNIZIONE – “Nessuno è stato punito sul piano comportamentale. Le esclusioni sono state per scelta puramente tecnica”.

SIRIGU – “Perché Sirigu fuori? Io dovevo cambiare qualcosa, Sirigu è un portiere forte e non lo discuto ma a volte devi cambiare il trend, fare qualcosa di diverso. Poi i valori rimangono, saltare una partita non fa male a nessuno”.

GLI ESCLUSI – “Rincon, Rodriguez, Sirigu, Izzo… sono stati fuori in tanti, anche Ansaldi che non era titolare. Chi ha giocato dall’inizio mi ha dato buone risposte”.

CAMBIAMENTI – “Per la prossima partita farò la conta domani, siamo pieni di assenti”.

