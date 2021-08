6 ago 2021 13:26

E SIAMO A 37, È RECORD! - UN'ALTRA MEDAGLIA ALLE OLIMPIADI DI TOKYO PER L'ITALIA: NEL KARATE SPECIALITÀ KUMITE 75 KG LUIGI BUSÀ È IN SEMIFINALE E, NON ESSENDO PREVISTA LA FINALE PER IL TERZO POSTO, È SICURO ALMENO DEL BRONZO - FINORA IL PRIMATO DI PODI AZZURRI ERA STATO OTTENUTO CON 36 A LOS ANGELES 1932 E A ROMA 1960: SE NON AVESSIMO FATTO FLOP CON LA SCHERMA E GLI SPORT DI SQUADRA SAREBBE STATO UN TRIONFO...