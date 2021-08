SIAMO AGGRAPPATI A UN QUARANTENNE PERCHÉ I GIOVANI NON SANNO PIÙ DIFENDERE - GIORGIO CHIELLINI FIRMA PER ALTRI DUE ANNI CON LA JUVENTUS, FINO AL 2023, QUANDO AVRÀ 39 ANNI: L'OBIETTIVO È VINCERE LA MALEDETTA CHAMPIONS IN BIANCONERO E PARTECIPARE CON L'ITALIA AL MONDIALE IN QATAR NEL 2022 - INTANTO LA PARTITA SU CR7 È ANCORA TUTTA DA GIOCARE: LO ASPETTA IL PSG SOLO SE IL REAL PRENDERÀ MBAPPÉ...

Nicola Balice per www.corriere.it

GIORGIO CHIELLINI RINNOVA CON LA JUVENTUS

Nessuno ha mai pensato realmente che potesse lasciare. E infatti Giorgio Chiellini non ha lasciato, né la Juve né la Nazionale. Piuttosto ha deciso di raddoppiare, ancora. L’arrivo di Max Allegri aveva già spazzato via a maggio l’ipotesi di un addio al club bianconero. La magica cavalcata dell’Europeo ha convinto il difensore a proseguire anche in azzurro fino al Mondiale del Qatar.

GIORGIO CHIELLINI

Così l’argomento principale all’interno della discussione con il club è ruotato attorno alla durata del contratto da firmare, per il resto bastava un cenno d’intesa. Se Chiellini raddoppia, lo fa anche la Juve che ha fissato la nuova data di scadenza al 30 giugno 2023, altri due anni prima di pensare se appendere le scarpe al chiodo o no, restando in zona Continassa con un ruolo da dirigente ancora da definire: ci sarà tempo.

GIORGIO CHIELLINI E PAVEL NEDVED

Intanto Chiellini da oggi sarà a disposizione di Allegri, per cominciare il lungo cammino che lo vedrà inseguire il decimo scudetto individuale in carriera, ma soprattutto continuare a sognare Champions e Mondiale.

Oggi 3 agosto si torna in campo, ieri come annunciato il blitz in sede. Al mattino sono bastati pochi minuti all’interno degli uffici della Juve, delle cose formali si è occupato poi il suo agente Davide Lippi.

GIORGIO CHIELLINI

Dentro, fuori, dentro: concedendo un saluto ai tifosi presenti fuori dal training center per lui, oltre che per gli altri bianconeri ormai tutti rientrati dalle vacanze, oggi pure gli ultimi nazionali effettueranno le visite mediche per unirsi al gruppo in vista del Trofeo Gamper di domenica sera.

GIORGIO CHIELLINI RE DEGLI EUROPEI

E chissà che contro il Barcellona non possa esserci un Manuel Locatelli in più (nuova offerta in arrivo), in attesa che si crei lo spazio per Miralem Pjanic (ieri altro contatto con i suoi agenti). Mentre Kaio Jorge dovrebbe prima completare una settimana di quarantena.

HARRY KANE ANNULLATO DA GIORGIO CHIELLINI

Ieri intanto è ripresa l’attività della squadra di Allegri dopo l’amichevole di Monza, giocata e vinta ma senza i protagonisti bianconeri più attesi: Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. L’argentino è ormai pronto a rientrare in gruppo, mentre Jorge Antun sta ultimando la quarantena per far entrare nel vivo la trattativa per il rinnovo: la distanza tra domanda e offerta potrebbe essere colmata da una clausola rescissoria a prezzo congruo, ora filtra solo ottimismo e la fumata bianca arriverà.

Cristiano Ronaldo

Sempre piena di punti interrogativi invece la situazione legata a Ronaldo che, tra detti (di circostanza) della società e non detti suoi, lavora alla Continassa nella speranza che Jorge Mendes possa ancora riuscire a costruirgli una via d’uscita: l’intreccio è sempre lo stesso, lo aspetta il Psg soltanto se il Real Madrid dovesse affondare il colpo per Kylian Mbappé.

Ronaldo con Jorge Mendes

In Spagna si crede ancora e parecchio nel colpo a effetto di Florentino Perez, che porterebbe a quell’effetto domino in grado di sconvolgere il mercato internazionale, spingendo infine Mauro Icardi (o Leandro Paredes) a Torino. La partita CR7, insomma, è ancora tutta da giocare.

