SIAMO ALLEGRI! – ALTRO CHE CRISI: TRA MAX ALLEGRI E AMBRA L’AMORE VA A GONFIE VELE – "CHI" LI HA BECCATI IN COSTIERA MENTRE AMOREGGIANO A BORDO DI UNA BARCA – LUI SI PREPARA A TORNARE SULLA PANCHINA DELLA JUVE, LEI E’ IMPEGNATA SUL SET DELLA SERIE TV “LE FATE IGNORANTI”: NON PARLANO DI NOZZE E TANTO MENO DI UN BEBÈ PER ALLARGARE LA FAMIGLIA: ENTRAMBI HANNO GIÀ DUE FIGLI

Gabriele Parpiglia per “Chi”

MAX ALLEGRI AMBRA

Che fine ha fatto Massimiliano Allegri nella vita di Ambra Angiolini? La coppia è scoppiata? I due non si fanno vedere in giro da tempo e lei soffre...". Ecco, queste sono solo alcune tra le tante fake news raccontate nell'ultimo mese sulla storia d'amore non sbandierata tra l'allenatore e l'attrice. In realtà i due sono innamoratissimi e, come vi mostra "Chi" attraverso queste immagini scattate in Costiera amalfitana, sempre più legati e uniti.

Max e Ambra affrontano la terza estate insieme. Dividono il loro quotidiano tra mille impegni e non amano raccontare sui social ogni passo della loro vita privata. Massimiliano Allegri, dopo quasi due anni di pausa, è concentratissimo sul suo avrà un ruolo ben più importante e sarà una sorta di "allenatore-manager" che potrà godere di maggiori poteri decisionali in pieno stile Alex Ferguson, leggendario ex mister del Manchester United,.

MAX ALLEGRI

L'attrice, invece, è sul set della serie televisiva Le fate ignoranti del regista turco Ferzan Ozpeteck, che aveva già diretto vent'anni fa l'omonimo film. Durante lo scorso weekend, però, la coppia ha messo da parte ogni impegno lavorativo per ritrovarsi in mezzo al mare, in Costiera, tra selfie, baci, abbracci e coccole che mostrano quanto Max e Ambra siano profonda-mente legati (altro che crisi!).

I due si sono staccati solo quando l'Italia ha giocato contro l'Austria: Max si è calato nei panni dell'allenatore per guardare con attenzione il suo nuovo pupillo, che vorrebbe alla Juventus, ovvero il centrocampista azzurro Manuel Locatelli, oggi al Sas-suolo. ma ideale per il gioco di Allegri. Per il resto le attenzioni erano tutte per la sua donna.

MAX ALLEGRI AMBRA CHI

Max e Ambra si amano e stanno bene così. Non parlano di nozze e tanto meno di un bebè per allargare la famiglia: entrambi hanno già due figli. Per il momento si dividono tra Brescia, dove ha casa l'attrice, e Torino, dove Max andrà nuovamente a vivere per seguire i suoi giocatori. Un tecnico che ama la propria squadra - e lo fa in modo viscerale come Allegri - non la molla nemmeno per un minuto (José Mourinho, neo allenatore della Roma, ha preso due case nella Capitale: una vicino a Trigoria, l'altra in centro poco distante dall'abitazione di Paolo Bonolis, interista sfegatato).

MAX ALLEGRI

E l' attrice, allergica al calcio, quest' anno si prepara a fare il suo ingresso allo Juventus Stadium per seguire il suo Max. Ma guai a chiamarla "Wags" (acronimo delle parole inglesi "Wifes and Girlfriends" che indica la moglie o la compagna di uno sportivo famoso). Ambra per Max è semplicemente Ambra. Anzi, di più: è la sua fata.

AMBRA AMBRA