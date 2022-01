“HO AVUTO IL COVID. SOFFRO DI PATOLOGIE POLMONARI, IL VACCINO MI HA SALVATA” – GIOVANNA BOTTERI, CORRISPONDENTE RAI, HA RIVELATO A "DOMENICA IN" DI AVER CONTRATTO IL VIRUS IN FRANCIA: “HO AVUTO FEBBRE MOLTO ALTA E TOSSE FORTE. AVREI DOVUTO FARE LA TERZA A FINE GENNAIO, MA POI HO AVUTO CONTATTI CON POSITIVI E DOPO IL TAMPONE HO SCOPERTO DI AVERE IL COVID. NON VOGLIO NEANCHE PENSARE COSA SAREBBE SUCCESSO SE NON FOSSI STATA…” - VIDEO