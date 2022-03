SIAMO ALLA FRUTTA - IL TRACOLLO BRUCIA ANCORA E NESSUNO HA VOGLIA DI RIDERE, PERÒ I MEME E LE PRESE PER IL CULO SULLA NAZIONALE DOPO LA SCONFITTA CON LA MACEDONIA SI SONO GIÀ SCATENATI - SU TWITTER: "MENO MALE CHE NEL 2006 C’ERO PERCHÉ QUANDO MI RICAPITA", "SPERAVO DE MORÌ PRIMA" - IL PIÙ GETTONATO È GIAN PIERO VENTURA, CHE SI È PRESO UNA RIVINCINTA PERSONALE (CONTENTO LUI) - VIDEO

Chiara Pizzimenti per www.vanityfair.it

C'è chi ne fa una questione di karma: gli inglesi avranno ancora tanta pasta da mangiare, ma a noi la Macedonia c'è rimasta sullo stomaco. C'è chi pensa a principesche maledizioni: noi tutti a preoccuparci del piccolo George e invece lui meditava la vendetta in forma di macumba servita, ovviamente fredda, in una coppa di Macedonia. I social si sono riempiti di meme dopo la sconfitta azzurra nella prima partita dei play off per la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar.

L'Italia è stata battuta dalla Macedonia del Nord per 1 a 0 e saranno i macedoni a giocarsi con il Portogallo il posto per la Coppa del Mondo. La nazionale italiana resta a casa per la seconda volta consecutiva, cosa mai successa nella storia del nostro calcio.

I meme si sprecano: da chi sperava di morire prima a chi ringrazia il cielo di aver visto il 2006 perché è chiaro che difficilmente ricapiterà, di certo non quest'anno. Chi la prende in ridere dice che è una scelta: siamo per il boicottaggio, prima la Russia e poi il Qatar. E c'è chi sfodera le profezie di Ventura.

Ecco alcuni dei meme associati #ItaliaMacedoniadelNord.

