30 lug 2021 12:18

SIAMO PROPRIO SICURI CHE SIMONE BILES SI SIA RITIRATA PER UN PROBLEMA MENTALE? NEL 2016 SI SCOPRI' CHE LA CAMPIONESSA USA ERA AFFETTA DAL DISTURBO DELL'ATTENZIONE E DELL'IPERATTIVITA' E PER QUESTO ERA SOTTO CURA CON ALCUNI FARMACI, IN TEORIA VIETATI PER L'ANTIDOPING - PER COMPETERE E CONTINUARE A CURARSI, AVEVA DOVUTO RICHIEDERE UNA SPECIALE AUTORIZZAZIONE - IN GIAPPONE PERO' QUESTI FARMACI SONO ILLEGALI...