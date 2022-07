20 lug 2022 19:22

SICURI CHE IL FUTURO DEL MILAN SIA IN BUONE MANI? – A SETTEMBRE REDBIRD COMPRERA' LA MAGGIORANZA DELLE QUOTE DEL CLUB ROSSONERO DA ELLIOTT PER 1,2 MILIARDI CON 600 MILIONI PRESTATI DALLO STESSO ELLIOTT (CON UN TASSO D’INTERESSE DEL 7%) – UN MECCANISMO SIMILE A QUELLO CHE HA PORTATO IL BORDEAUX SULL'ORLO DEL FALLIMENTO – IL FONDO AMERICANO GUIDATO DA GERRY CARDINALE AVEVA LANCIATO UN “FUND RAISING”, NELLA SPERANZA DI ATTIRARE INVESTITORI PRONTI A SCOMMETTERE SULL’ACQUISTO DEL MILAN, MA NON NE HA TROVATI MOLTI…