SIETE COSI' SICURI CHE CALCIATORI VOGLIANO RICOMINCIARE IL CAMPIONATO? – SENTITE IL CAPITANO DEL BRESCIA GASTALDELLO: “IL RIAVVIO DELLA SERIE A È UNA FORZATURA. SI VA INCONTRO A DEI RISCHI. GIOCARE ALLE 16:30 D'ESTATE È SCANDALOSO. NON SIAMO MACCHINE, SIAMO ESSERI UMANI” – E IL CAPO DEGLI ALLENATORI ULIVIERI: “IL CAMPIONATO? CI RITROVEREMO DI FRONTE A SITUAZIONI NUOVE E ANOMALE”

gastaldello

(ANSA) "Finire questo campionato è una forzatura per me, si va incontro a dei rischi: giocare in estate 12 partite ci porta incontro a rischi incredibili. Giocare alle 16:30 d'estate è scandaloso. Non siamo macchine, siamo esseri umani. Non è giusto dobbiamo dire la nostra".

Ai microfoni di Radio Anch'io lo sport Daniele Gastaldello, difensore del Brescia, di cui è capitano, si dice totalmente contrario al riavvio della Serie A. "Nel resto dell'Italia non si percepisce quello che è successo in Lombardia, molti mi chiedono per strada perchè il calcio debba ripartire, molti hanno perso i loro cari. Secondo me questo campionato riparte in modo forzato e non sarà mai quello che si concluso a marzo"

gastaldello

(ANSA)"Secondo me si potrà concludere regolarmente questo campionato: ci ritroveremo di fronte a situazioni nuove e anomale, ma speriamo di poter arrivare alla fine". Così il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri a Radio Anch'io lo sport sulla ripartenza del calcio in Italia. "Gli stipendi? Cerchiamo di salvaguardare i contratti più bassi, quelle categorie che guadagnano meno di 1.500 euro al mese. Sono allenatori con i cui stipendi fanno campare le famiglie e ad oggi non hanno visto un soldo. Non mi sembra umano" (ANSA).

ulivieri RENZO ULIVIERI renzo ulivieri foto mezzelani gmt