Tony Damascelli per “il Giornale”

Colpo di scena, la partita più facile è diventata la partita del veleno, il veleno che ha ucciso il Napoli fermato dal Verona. Un pareggio che significa sconfitta, il sogno meritato della Champions league si esaurisce nel Maradona, stavolta il fattore campo ha ribadito di non avere più alcun significato con le gradinate deserte e il cuore dei tifosi lontano dall' evento.

Paga carissimo il Napoli e con lui Gattuso, destinato da ieri sera a lasciare la città. Si esalta la Juventus che ha passeggiato a Bologna ma con una notizia che spiega molto del suo futuro: Cristiano Ronaldo in panchina, dunque una scelta che - messi da parte prestigio e salario - ha concesso alla coppia Morata-Dybala di scrivere una nuova pagina anche se il futuro dei dirigenti e dell' allenatore resta incerto.

Così il Milan che è andato a vincere in casa dell' Atalanta alla seconda sconfitta consecutiva, la squadra di Pioli si piazza seconda è il successo di Milano, con lo scudetto dell' Inter il ritorno a un passato glorioso, frenato dallo strapotere juventino.

Finale dunque con la sorpresa più incredibile perché il Verona di Juric non sembrava poter rappresentare un ostacolo vero e pericoloso ma per fortuna il football non è scienza esatta, il clima attorno a Gattuso non è mai stato sereno, le voci continue di un nuovo allenatore al posto del calabrese, offeso dalla piazza e mai protetto dal presidente De Laurentiis, spiegano in parte questa imprevista débâcle finale.

Così come nessuno poteva immaginare che nella partita conclusiva e decisiva Pirlo avrebbe scelto di rinunciare all' uomo più importante, al fuoriclasse portoghese che ha appesantito il bilancio e che potrebbe decidere, al di là della prossima partecipazione alla Champions league, di andare altrove a raccogliere l' ultimo contratto multimilionario. Per la Juventus si è trattato della quarta vittoria consecutiva, risultato mai ottenuto quest' anno. Nulla è deciso sulle quattro panchine, Conte dovrà sciogliere il dubbio anche ridicolo, Pirlo dipende dai desideri di Elkann, Pioli dovrebbe conservare il posto e Gasperini ha confermato di voler restare a Bergamo ma, come in quest' ultima giornata, il colpo di scena è possibile.

