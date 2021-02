23 feb 2021 16:24

SIGNORI, GIUSTIZIA E’ FATTA! – DOPO 10 ANNI DI INFERNO E UNA VITA DISTRUTTA, L’EX BOMBER DELLA LAZIO BEPPE SIGNORI VIENE ASSOLTO CON FORMULA PIENA NEL PROCESSO CALCIOSCOMMESSE (ERA ACCUSATO DI AVER TRUCCATO UNA PARTITA): "IN QUALCHE MODO VENGO RIPAGATO, GIUSTIZIA PARZIALE È STATA FATTA, PERCHÉ COMUNQUE QUESTI ANNI NON ME LI RESTITUIRÀ PIÙ NESSUNO. IO HO FATTO TUTTO QUESTO PER ESSERE RIABILITATO A LIVELLO SPORTIVO. E’ UNA PRIMA VITTORIA, SPERO CHE NE ARRIVINO ALTRE" - "MI HANNO ROVINATO LA VITA SOLO PERCHÉ IL MIO NOME GARANTIVA INTERESSE MEDIATICO” - IL RISCHIO INFARTO NEL 2019 - VIDEO