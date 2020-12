15 dic 2020 13:34

SIGNORI, SI NASCE! – PROCESSO CALCIOSCOMMESSE, REATO PRESCRITTO PER L’EX BOMBER DELLA LAZIO: "MI PIACEVA SCOMMETTERE MA NON HO MAI TRUCCATO UNA PARTITA. MI HANNO ROVINATO LA VITA SOLO PERCHÉ IL MIO NOME GARANTIVA INTERESSE MEDIATICO” - LA LITE CON SACCHI AI MONDIALI DEL ’94, LO STRAPPO CON ERIKSSON A VIENNA, IL RISCHIO INFARTO NEL 2019 E LA MITICA SCOMMESSA DEL BUONDÌ MOTTA DA MANGIARE IN 30 PASSI - VIDEO