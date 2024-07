SIMONE BILES PIGLIATUTTO - LA CAMPIONESSA AMERICANA GIGANTEGGA ALLE QUALIFICAZIONI DELLA GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE DELLE OLIMPIADI DI PARIGI - L'ARENA DI BERCY, RIEMPITA DI STAR (TOM CRUISE, ANNA WINTOUR, SNOOP DOGG, ARIANA GRANDE) È TUTTA AI SUOI PIEDI - ANCHE LE AZZURRE NON SFIGURANO, CON IL TEAM ITALIANO CHE SI PIAZZA AL SECONDO POSTO (VANESSA FERRARI, OUT PER INFORTUNIO, FA IL TIFO DAGLI SPALTI): "QUANDO GAREGGI CON L'AMERICA C’È SEMPRE IL PIENO. SAPPIAMO CHE CE LA POSSIAMO GIOCARE…" - VIDEO

Este salto no existía. Y entonces ella lo inventó. Simone Biles, escribiendo la historia una vez más.#Paris2024 pic.twitter.com/4oOmfXGx3H — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 28, 2024

Estratto dell'articolo di Arianna Ravelli per www.corriere.it

simone biles

No, questa volta non c’è niente che la fermerà. Non sarà una fasciatura che parte dalla caviglia e arriva al polpaccio sinistro, risultato di un vecchio dolore che si è riacutizzato dopo l’esercizio alla trave, non appena ha iniziato a riscaldarsi per il corpo libero nella Bercy Arena, il palcoscenico che Parigi le ha messo a disposizione per il suo show, a costringere Simone Biles la regina, colei per la quale si riempiono i palazzetti e si muovono le celebrità, da Tom Cruise a Anna Wintour, da Snoop Dogg a Ariana Grande, a fare un passo indietro. Questa volta no.

IL BODY DI STELLE DA TREMILA EURO

Quando Simone inizia la sua gara […] tutta l’Arena è per lei, che aggredisce la trave e comincia a piroettare. Simone è tornata, e brilla, eccome se brilla, con quel body pieno di stelle composte da migliaia di cristalli (costo: 3mila euro): d’altronde nessuna stella ai Giochi è attesa come lei, la ragazza che ha portato nel mondo e sulla copertina di Time il tema della salute mentale degli atleti, delle pressioni a cui sono sottoposti, dei traumi che devono sopportare. […]

IL SALTO AL VOLTEGGIO

E anche se l’allarme è subito scattato quando le telecamere hanno scrutato la sua frase rivolta al medico («L’ho sentito quando sono partita. È lì, sul polpaccio: proprio dove avevo quello strappo…»), tutto ciò che si è visto subito dopo ha cancellato ogni dubbio.

simone biles

Nell’ordine: un esercizio al corpo libero che prevede due salti con il suo nome che nessuna esegue volando così in alto, oltre allo tsukahara avvitato che era la specialità della casa di Vanessa Ferrari (una prece: Vani è qui a fare il tifo per le compagne), uno alle parallele […] e infine il celeberrimo Biles II, lo Yurchenko doppio carpio, il salto al volteggio che nessuna ginnasta ha mai fatto prima di lei e nessuna sarà in grado di fare […] applausi di Tom Cruise, uno che di voli se ne intende, 15800 il punteggio dei giudici che nessuna supererà, forse solo lei stessa in finale.

simone biles

QUANDO BILES SI FERMÒ A TOKYO

È proprio saltando al volteggio che a Tokyo Simone ha fermato tutto e detto voglio scendere. Saltare con la pressione del mondo addosso e tante ferite trascurate per troppo tempo (Simone è stata adottata dai nonni perché la madre era tossicodipendente, poi ha subito le molestie del medico Nassar), non deve essere agevole: sono stati i «twiesties», capogiri che provocano una «dissoluzione del senso dello spazio», a mandarle un segnale chiaro.

[…]

2. BILES, LA REGINA SI PRENDE LA SCENA DAVANTI A TOM CRUISE E L’ARENA DI BERCY IMPAZZISCE. L’ITALIA VERSO LA FINALE

Estratto dell'articolo di Daniela Cotto per www.lastampa.it

italia ginnastica artistica

Tra boati e applausi le azzurre fanno le formichine e si prendono il secondo posto provvisorio nella classifica a squadre dietro gli Stati Uniti. Superate Cina, Gran Bretagna e Romania, le azzurre di Casella, dopo le qualificazioni del mattino, hanno già più di un piede in finale. Un risultato ottimo.

Alice D’Amato […] racconta l’emozione dell’esordio ai Giochi francesi. […] «Quando gareggi con l'America c’è sempre il pieno. Sappiamo che come Italia ce la possiamo giocare. Il nostro obiettivo era portare a casa i nostri esercizi fatti in maniera corretta e più pulita possibile».[…]

alice d’amato

Gli Stati Uniti cercano l’oro, la regina Simone Biles è tornata ai Giochi con il sorriso e incanta da subito. L’Arena di Bercy la omaggia con un lungo applauso. Tutta l’attenzione è puntata su di lei ma la vetrina se la prenderanno anche le compagne di squadra Sunisa Lee, Jordan Chiles e l’algerina Kaylia Nemour, 17 anni, vice-campionessa mondiale alle parallele asimmetriche nel 2023. […]

manila esposito