SINNER È GIA’ FUORI! ZVEREV SPAZZA VIA UN HURKACZ FRENATO DA UN PROBLEMA ALLA CAVIGLIA (6-2, 6-4) E SPEGNE LE SPERANZE DI SEMIFINALE DELL'ALTOATESINO CHE ALLE 21 AFFRONTERA’ MEDVEDEV. IL TEDESCO SFIDERA’ IN SEMIFINALE DJOKOVIC…

Alexander Zverev archivia senza problemi la pratica Hubert Hurkacz, chiude 2-1 il Gruppo Rosso e si qualifica alle semifinali delle Atp Finals eliminando Jannik Sinner.

Sul campo centrale del Pala Alpitour il tedesco si è imposto per 6-2, 6-4 in un'ora e 2 minuti di gioco. Il primo set va comodamente nelle mani del tedesco che vola 4-0 con doppio-break contro un Hurkacz palesemente fuori partita causa anche dolore alla caviglia.

Zverev chiude comodamente la prima frazione per 6-2 in appena 26'. Nel 2° set il polacco si rianima e c'è equilibrio fino al 9° gioco quando Zverev riesce a strappare la battuta ad Hurkacz per portarsi 5-4 e chiudere la partita la game successivo. Zverev affronterà sabato Nole Djokovic in semifinale.

