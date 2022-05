SINNER NON SUPERA L’ESAME DI GRECO: TSITSIPAS CONQUISTA LA SEMIFINALE – NELLA FORNACE DEL CENTRALE DEL FORO (PERCHE’ NON PROGRAMMARE IL MATCH DELL’UNICO ITALIANO RIMASTO LA SERA?) JANNIK CEDE AL TIE BREAK UN COMBATTUTISSIMO PRIMO SET MA SI FA MALE A UN ADDUTTORE E CEDE DI SCHIANTO NEL SECONDO. NON FINISCONO I GUAI PER L’ALTOATESINO DOPO LE VESCHICHE. CE LA FARA’ A RECUPERARE PER PARIGI? L’APOLLO GRECO TROVA ZVEREV NELLA SEMIFINALE DEI BONAZZI…

Federica Cocchi per gazzetta.it

TSITSIPAS

Niente da fare. Il primo successo contro un top 5 per Jannik Sinner tarda ancora ad arrivare: 10 incontri, 0 vittorie. In semifinale agli Internazionali ci va Stefanos Tsitsipas, che chiude in due set 7-6 6-2. La buona notizia, però, è che qualcosa si muove. Dal 6-3 6-4 6-2 di Melbourne, la sconfitta agli Australian Open che accese la miccia della rivoluzione tecnica, non cambia il vincitore, Stefanos Tsitsipas, ma cambia l'atteggiamento.

Cambia l'intensità di Jannik Sinner, che non riesce però a lottare ad armi pari per tutto il match a causa di un problema all'inguine sinistro che lo colpisce a metà gara costringendolo a giocare quasi da fermo per gli ultimi game del secondo parziale. Peccato, perché era un esame importante per Jannik che adesso deve recuperare il più in fretta possibile per presentarsi sano al Roland Garros al via domenica prossima.

SINNER

Stefanos Tsitsipas apre il match al servizio, Jannik si porta 30-30 e poi ai vantaggi ma chiude il greco per l'1-0. Si va 30-30 anche nel turno di battuta di Jannik che poi deve subito salvare una palla break. Un dritto lungo e il greco sale 2-0. Non cede Sinner che lotta su ogni palla da subito. Lo aiuta Tsitsipas con un doppio fallo che concede all'italiano tre chance di controbreak. Un game interminabile (14'35") ma alla fine la spunta il greco che allunga fino a 3-0. C'è da soffrire: ancora palla break per Tsitsipas , Sinner se la cava al servizio e va in vantaggio con una palla corta. Mette un dritto fuori dal lungolinea e deve ricominciare da capo.

Alla fine tiene la battuta muovendo finalmente il punteggio. Prende coraggio, però l'allievo di Vagnozzi, spinto dai 10mila del Centrale e stavolta è lui ad avere due palle break. Ce la fa alla seconda occasione e si riporta in pari. Viene giù il Centrale e l'altoatesino versione scugnizzo cerca di surfare l'onda dell'entusiasmo. Si riporta in pari 3-3. Salva una palla break per il 4-4 e si procede in parità fino al tie break che si porta a casa il greco.

SINNER

L'INFORTUNIO— Jannik si fa trattare nell'intervallo, lamenta un fastidio all'inguine sinistro. Quando rientra in campo, però non sembra avere grossi problemi. Tiene la battuta e cerca anche di aggredire sul servizio di Tsitsipas ma nel terzo game concede tre palle break al greco che scatta avanti 2-0 mettendo un altro mattoncino sul muro della vittoria. Prova a reagire Sinner, ma l'adduttore continua a dare fastidio, l'adrenalina sembra crollata e Jannik fa fatica nonostante la spinta del tifo.

Sul 5-2 per Tsitsipas prova ancora a recuperare uno dei break, una reazione d'orgoglio, un ringraziamento ai 10mila del Centrale che non hanno mai smesso di incitarlo. Sul match point di Tsitsipas, si ferma il gioco per il malore di una persona nel pubblico. Sinner si siede, il greco palleggia nervosamente. Dieci minuti di stop, poi si riprende e Tsitsipas chiude il match.

