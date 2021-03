6 mar 2021 15:05

SINNER, OCCHIO AL "BRACCINI" DEL TENNISTA – IL GOLDEN BOY DEL TENNIS AZZURRO CONFERMA LA LOVE STORY CON LA BOMBASTICA INFLUENCER MARIA BRACCINI: "STIAMO INSIEME DA SETTEMBRE, È UNA RAGAZZA MOLTO TRANQUILLA, NON MI METTE ALCUNA PRESSIONE MA LO SPORT RESTA LA MIA PRIORITÀ". INTANTO JANNIK SI PREPARA A TORNARE IN CAMPO A MARSIGLIA PER L'ATP 250…