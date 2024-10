SINNER E’ IL RE D’ARABIA! DOPO UNA BATTAGLIA DI QUASI DUE ORE E MEZZA, IL NUMERO UNO DEL MONDO BATTE ALCARAZ IN TRE SET E VINCE IL SIX KINGS SLAM: JANNIK SI METTE IN TASCA ANCHE UN SUPER PREMIO DA 6 MILIONI DI DOLLARI – ANCHE SE IL TORNEO NON DA’ PUNTI PER LA CLASSIFICA, L’ALTOATESINO SI E’ TOLTO PURE LO SFIZIO DI BATTERE ALCARAZ PER LA QUINTA VOLTA IN 11 CONFRONTI DIRETTI, INTERROMPENDO UNA SERIE DI 3 SCONFITTE – VIDEO

King Sinner ?@janniksin records his first win in 2024 over Alcaraz 6-7 6-3 6-3 and wins the #SixKingsSlam ? pic.twitter.com/CgmkPVMEC7 — Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2024

Jannik Sinner vince il Six Kings Slam e porta a casa 6 milioni di dollari. L'azzurro, numero 1 del mondo, in finale batte lo spagnolo Carlos Alcaraz per 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21' e si aggiudica il super premio messo in palio a Riad, in Arabia Saudita.

Il match non rientra nel circuito Atp e non incide ufficialmente sui precedenti tra i due big. Sinner si toglie comunque lo sfizio di battere Alcaraz per la quinta volta in 11 confronti diretti, interrompendo una serie di 3 sconfitte.

Dettaglio non trascurabile: con la vittoria Sinner si prende il premio top da 6 milioni di dollari riservato al trionfatore del torneo. L'azzurro intasca in pochi giorni la metà dei premi conquistati nel corso dell'intera stagione. Nel 2024, impreziosito sinora da 7 tornei vinti, il 23enne altoatesino ha guadagnato 12 milioni di premi. La somma, con il Six Kings Slam, arriva a 18 milioni. Il totale in carriera raggiunge quota 35 milioni di dollari, visti i 29 milioni 'ordinari'.

