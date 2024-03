SINNER, L’UOMO DAL BRACCIO D’ORO – IL TENNISTA ALTOATESINO PUNTA AL SECONDO POSTO DEL RANKING ATP, MA È GIÀ PRIMO NELLA CLASSIFICA DEI MONTEPREMI IN QUESTO 2024 – TRA AUSTRALIAN OPEN, ROTTERDAM E INDIAN WELLS, HA INTASCATO 3 MILIONI DI EURO. E UN ALTRO MILIONCINIO ARRIVEREBBE IN CASO DI VITTORIA SU DIMITROV QUESTA SERA NELLA FINALE DI MIAMI... – VIDEO: L'IMITAZIONE DI CROZZA

Estratto dell’articolo di Guendalina Galdi per www.corriere.it

jannik sinner

Evidentemente ormai Sinner è arrivato in quella fase della carriera in cui riesce a primeggiare in quasi tutto. In campo per come gioca, fuori per come si comporta. La finale del Masters 1000 di Miami è un altro tassello della scalata al ranking Atp […]

Ma Jannik, in attesa di spodestare Djokovic, è già primo in un’altra classifica: il prize money ranking. La classifica dei montepremi tiene in considerazione i guadagni dei tennisti in base ai risultati riportati nei tornei (slegati dunque dall’opulento mondo degli sponsor). […]

jannik sinner conferenza stampa

Jannik su questo terreno ha già vinto, e siamo soltanto a marzo. Con la finale del Masters 1000 di Miami, più il trionfo all’Australian Open che ha aperto il suo anno storico, il successo all’Atp di Rotterdam e la semifinale di Indian Wells, Sinner è arrivato a incassare 3,27 milioni di dollari in premi da questi tornei. Tradotti in euro: circa 3,03 milioni.

La vittoria in finale contro Dimitrov vale un altro milione e più (precisamente 1.016.293 euro), oltre agli ambitissimi 1000 punti nel ranking Atp, pronti a spianare la strada verso il secondo posto alle spalle di Djokovic. Miami è pronta, Sinner anche, per un ultimo atto di un torneo in cui in palio c’è davvero tanto.

jannik sinner jannik sinner australian open foto ray giubilo gmt 12 jannik sinner australian open foto ray giubilo gmt 38 jannik sinner