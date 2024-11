17 nov 2024 12:30

SINNER STA FACENDO I SOLDI CON LA PALA! DOPO IL TRIONFO NEL "SIX KINGS SLAM" A RIAD CHE GLI HA PORTATO 5,5 MLN DI EURO, ORA LE ATP FINALS (4,6 MLN DI MONTEPREMI): SE JANNIK VINCE IL TORNEO AVREBBE ANCHE UN BONUS SPECIALE PER NON AVER MAI PERSO UN INCONTRO. IL NUMERO 1 DEL MONDO PUÒ CHIUDERE LA STAGIONE A 21 MILIONI TOTALI (A UN PASSO DALL’INCREDIBILE 2015 DI NOVAK DJOKOVIC) - DA ALLEGRI A GIORGETTI, DA MARCO MEZZAROMA IN COMPAGNIA DELLA BOMBASTICA GIUSY MELONI FINO A JOHN ELKANN: TUTTI PAZZI PER JANNIK! FOTO BY MEZZELANI