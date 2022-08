SINNER, THE WINNER! JAN IL ROSSO RIMONTA ALCARAZ E TRIONFA A UMAGO - L'AZZURRO PERDE AL TIE BREAK IL PRIMO SET, POI FINISCE PER TRAVOLGERE LO SPAGNOLO 6-1 6-1 - PER SINNER È LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA CONTRO ALCARAZ, NEO N° 4 DEL MONDO, DOPO IL SUCCESSO DI WIMBLEDON – IVANISEVIC SPIEGA PERCHE’ PERFERISCE SINNER A BERRETTINI: "SE MIGLIORA LA VOLEE E VA DI PIU' A RETE JANNIK E' AL TOP" - VIDEO

Fantastico Jannik Sinner, che trionfa a Umago dominando in rimonta il talento Alcaraz. Perso il primo set al tie break, l'azzurro - quasi 21enne - ha saputo annullare cinque palle break all'inizio del secondo set, ma poi ha cambiato marcia finendo con il travolgere letteralmente lo spagnolo con un doppio 6-1. Per Sinner è la seconda vittoria consecutiva contro Alcaraz, neo n° 4 del mondo, dopo il successo di Wimbledon.

Per Sinner, che consolida la sua posizione in top ten, e' il primo titolo in stagione, ma e' un titolo che pesa Moltissimo. Alcaraz, indicato da tutti come il suo avversario futuro per la corona di n.1 del mondo, è stato battuto sul suo terreno prediletto, il rosso. Non piu' l'erba di Wimbledon, dove lo spagnolo non si trovava molto a proprio agio, ma sul rosso, e in un torneo che aveva vinto lo scorso anno.

Per questo è uno scontro diretto che vale doppio. La partita e' stato un braccio di ferro nel primo set, giocato punto a punto, come ci si attendeva. Al tie break ha avuto la meglio Alcaraz, e il secondo set si apriva con tre pericolosissima palle break a favore dell'iberico:0-40 e Sinner con le spalle al muro. A quel punto, l'azzurro ha svoltato: non solo ha tenuto il servizio, ma ha infilato una clamorosa serie di 6 giochi di fila, con Alcaraz totalmente inerme come poche volte si è visto in carriera. Nel terzo set l'ormai ex detentore del titolo ha avuto il tempo di vincere solo un altro game, per poi essere nuovamente travolto da Jannik, in forma veramente smagliante. Per Sinner è un trionfo, per Alcaraz una sconfitta pesante da digerire.

JANNIK: "SUPERATI MOMENTI DURI"— "Ho avuto momenti non facili nel 2022 ma grazie al lavoro duro siamo arrivati a questo punto - le parole di Jannik dopo la vittoria - . Ora spero di fare bene nella stagione americana". Sinner ha poi ringraziato i tanti supporter italiani sugli spalti. "Abbiamo vinto tutti insieme".

È un Goran Ivanisevic raggiante quello che celebra il grande successo dell’Atp 250 di Umago, da lui organizzato e patrocinato, sicuramente uno dei migliori di questa categoria. Meglio non poteva andare, visto che, come aveva auspicato lui stesso alla vigilia, il torneo singolare ha avuto l’epilogo più atteso e più bello, la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due che “in futuro si contenderanno il numero 1”, spiega ad Antonello Guerrera su Repubblica.

Una chiacchierata in cui l’ex vincitore di Wimbledon ha parlato a lungo del nostro giovane campione, sottolineando quanto il suo tennis lo entusiasmi. “Sono davvero un grande fan di Sinner – racconta – da quando era ragazzino. È umile, ha un talento immenso e sta crescendo a meraviglia. È il futuro del tennis e potrà vincere qualsiasi Slam. Anche contro Nole a Londra: ha giocato in maniera straordinaria i primi due set”.

E poi che è successo? “Ha sbagliato a cedere e indietreggiare nel terzo set. A Nole non puoi lasciare respiro. Devi finirlo subito”. Goran ha parlato anche di Matteo Berrettini, a partire proprio dalla sua assenza a Wimbledon: “Matteo è sempre pericoloso. Ma Novak è ancora di un livello superiore. Francamente, la finale di Wimbledon quest’anno l’hanno giocata i due migliori sull’erba al momento: Djokovic e Kyrgios”.

Non un gran complimento nei confronti dell’ex finalista di Wimbledon, fresco vincitore di due tornei sull’erba prima dei Championships e fermato solo dal Covid. A Berrettini Ivanisevic dice di preferire Sinner: “Da appassionato di tennis, senza dubbio. Il suo tennis mi piace di più. Matteo è un grande, ha un ottimo servizio, i suoi slice sono efficaci, è bello da vedere. Ma secondo me Sinner sarà ancora meglio. Jannik ha risposta, dritto e rovescio eccezionali da fondo campo. Se va di più a rete e migliora le volée, è al top. Gli è mancato questo contro Djokovic”.

