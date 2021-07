SIRENE “BLUES” PER ROMELU LUKAKU – IL FIGLIO DI ABRAMOVICH È SBARCATO A MILANO PER TRATTARE L’ATTACCANTE BELGA: SI PARLA DI UN’OFFERTA DA 130 MILIONI – DOPO LA CESSIONE DI ACHRAF HAKIMI AL PSG, I NERAZZURRI POTREBBERO ESSERE COSTRETTI A VENDERE UN ALTRO PEZZO PREGIATO DELLA ROSA PER RISANARE I CONTI IN ROSSO E PER TENTARE DI AFFONDARE QUALCHE COLPO IN ENTRATA – MA AL MOMENTO “BIG ROM” FA MURO: NON VORREBBE TORNARE A LONDRA...

Guido De Carolis per il “Corriere della Sera”

lukaku

L'assalto a Romelu Lukaku è partito. Resistere sarà la sfida dell'estate per l'Inter. Il Chelsea è in pressing sul 28enne centravanti belga, vuole riportarlo a Stamford Bridge, dove transitò per la prima volta nell'agosto del 2011, quando il club di Roman Abramovich lo acquistò dall'Anderlecht per 12 milioni, per cederlo frettolosamente due stagioni più tardi all'Everton per 30 milioni. Ora il magnate russo vuole riprenderselo e regalare una punta di livello a Thomas Tuchel, fresco vincitore della Champions League con i Blues.

lukaku chelsea

I londinesi hanno stanziato un budget da 130 milioni per il mercato e, dopo aver fallito l'assalto a Erling Haaland, fenomeno del Borussia Dortmund, sono decisi a non mollare la presa su Lukaku. All'Inter non è stata ancora recapitata nessuna proposta, ma davanti a un'offerta irrinunciabile le convinzioni più granitiche possono incrinarsi. Lukaku arrivò due estati fa grazie all'insistenza di Antonio Conte. Il centravanti rimane l'acquisto più costoso della storia del club: 75 milioni al Manchester United. Nelle sue due stagioni italiane ha segnato 64 reti, è stato l'uomo simbolo dell'Inter trascinata allo scudetto dopo 11 anni.

lukaku chelsea 3

Abramovich è così deciso a riprendersi Lukaku che ha spedito a Milano il figlio, da giorni in un lussuoso hotel del centro, non per shopping, ma per prendere contatto con l'entourage della punta. I colloqui sono in corso, finora a bloccare la trattativa è stata la volontà di Lukaku. L'attaccante è felice all'Inter e a Milano, è inoltre poco convinto di tornare in Inghilterra dove non è stato pienamente apprezzato.

lukaku chelsea 2

La partita è tra il Chelsea e l'attaccante, allo stato l'Inter è solo comprimaria interessata. Nei giorni scorsi l'ad Beppe Marotta ha definito incedibile il giocatore, il mercato però è lungo. L'Inter vuole tenerlo, ma la posizione finanziaria del club non è forte. Il sacrificio di Hakimi non è sufficiente a placare la sete delle disidratate casse nerazzurre, appesantite da una difficile situazione debitoria. Vendere un altro pezzo pregiato, scrivendo a bilancio una plusvalenza importante e portando soldi freschi, potrebbe diventare una necessità. Lukaku per ora fa muro. Il Chelsea si può spingere all'inizio fino a un centinaio di milioni, per poi far saltare il banco e mettere tutta la posta da 130 milioni sul piatto: lì l'Inter, come qualsiasi altro club, difficilmente potrebbe rifiutare.

romelu lukaku

I londinesi possono perseguire anche un'altra strada: un'alta offerta in denaro cui aggiungere il cartellino del centravanti tedesco Timo Werner. La decisione, per ora, spetta a Lukaku, se il belga non cambia idea non ci sono margini. Dovesse partire sarebbe un problema rimpiazzarlo. L'Inter dei 130 milioni in cassa ne dovrebbe reinvestire almeno 70-80 per provare ad acquistare Duvan Zapata dall'Atalanta e Giacomo Raspadori dal Sassuolo. Lukaku è felice all'Inter e ieri è tornato a giocare in nerazzurro nella ripresa dell'amichevole contro il Crotone, vinta 6-0 grazie alle reti di Satriano, Dimarco, Calhanoglu, Pinamonti, Sensi e Brozovic.

romelu lukaku 3

La Juventus sta chiudendo per il 19 enne attaccante brasiliano Kaio Jorge. Il Torino ha ufficializzato l'acquisto del 26 enne croato Marko Pjaca: arriva, dalla Juve, in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 5-6 milioni di euro. Novità in vista anche per Juan Jesus. Lo svincolato ex difensore di Inter e Roma a breve otterrà il passaporto italiano, sulle sue tracce Atalanta, Genoa, Samp e Empoli.