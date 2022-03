17 mar 2022 18:40

LA SITUAZIONE È GRAVINA MA NON TROPPO - IN UN CLIMA ROVENTE, IL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO BACCHETTA I CLUB SUI BILANCI, PERÒ EVITA DI ANDARE ALLO SCONTRO: LE SOCIETÀ HANNO TEMPO FINO AL 20 APRILE PER SISTEMARE I CONTI E DEFINIRE ASSIEME I CRITERI DEL NUOVO INDICE DI LIQUIDITÀ CHE SA TANTO DI DISPETTO A LOTITO E INGUAIEREBBE NON POCHE SQUADRE, A RISCHIO ISCRIZIONE - GLI SCAZZI SONO TANTI: LA SERIE A NON HA CONCESSO IL RINVIO DELLA PROSSIMA GIORNATA PER AIUTARE L'ITALIA DI MANCINI NEI PLAYOFF, MENTRE SU LORENZO CASINI...