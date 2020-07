LA SITUAZIONE E’ GRAVINA MA NON SERIA: "SONO MOLTO PREOCCUPATO PER LA PROSSIMA STAGIONE, SIAMO IN GRAVE RITARDO SULLE NUOVE PROCEDURE DA SEGUIRE" - IL PRESIDENTE DELLA FIGC: "DA QUI IN AVANTI RITENGO INAPPLICABILE IL PROTOCOLLO ATTUALE CON TAMPONI OGNI 4 GIORNI. SAREBBE UNA VIOLENZA FISICA VERSO I GIOCATORI. LE SQUADRE DOVRANNO COMINCIARE TRA NON MOLTO I RADUNI E LA PREPARAZIONE E…”

Gabriele Gravina Foto Mezzelani GMT24

Da gazzetta.it

Che lo scudetto sia stato assegnato dopo un anno così, è già un traguardo. Ma Gabriele Gravina non riesce a godersi del tutto la festa. Lo sguardo del presidente Figc è già proiettato verso il futuro e quello che vede non lo lascia tranquillo. "Lo scudetto è sempre un titolo di merito.

In un momento così complicato, non solo per lo sport italiano ma per tutto il nostro paese a causa di questo virus, arrivare a questa conclusione credo sia un risultato straordinario. Per il campionato ma soprattutto per chi ha vinto il campionato", ha detto ai microfoni de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento.

gravina foto mezzelani gmt 051

Gravina ha però aggiunto: "La mia mente e il mio cuore sono già al di là di questo campionato. Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione: le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato d'emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato". Una richiesta d'aiuto dunque, sarà ascoltato?

Giovanni Malagò e Gabriele Gravina Foto Mezzelani GMT41 gravina club sky spadafora gravina Giovanni Malagò e Gabriele Gravina Foto Mezzelani GMT45 gravina spadafora dal pino sergio sylvestre gravina dal pino