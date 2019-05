SIX AND THE CITY – POKER A BRIGHTON: GUARDIOLA E’ CAMPIONE D’INGHILTERRA – IL CITY CONQUISTA IL SUO SESTO TITOLO, IL SECONDO CONSECUTIVO - CONTINUA LA MALEDIZIONE PER IL LIVERPOOL CHE NON HA MAI VINTO IL CAMPIONATO DA QUANDO SI CHIAMA "PREMIER LEAGUE" - CHELSEA E TOTTENHAM CENTRANO LA QUALIFICAZIONE CHAMPIONS

Stefano Boldrini per gazzetta.it

city 33

Tutto secondo pronostico, l’ultima giornata non porta sorprese: il Manchester City conquista la Premier League per la sesta volta nella sua storia con la vittoria per 4-1 sul campo del Brighton, quart’ultimo sceso in campo con la salvezza già in tasca. Alla fine la squadra di Guardiola chiude con 98 punti, uno più del Liverpool che ha regolato in casa 2-0 il Wolverhampton.

Il pomeriggio comincia però col brivido visto che dopo l’1-0 del Liverpool (17’ Mane) il Brighton passa in vantaggio sul City con Murray (27’). L’illusione dei Reds dura pochi minuti visto che prima Aguero (28’), poi Laporte (38’) riportano in testa alla classifica il City che poi nella ripresa segna il 3-1 con Mahrez (63’) e il 4-1 con Gundogan (71’). Il Liverpool poi chiuderà sul 2-0 con un’altra rete di Mane (82’). In Champions, intanto, oltre a City, Liverpool e Chelsea (già sicure) vi accede il Tottenham, a cui basta il 2-2 in casa con l’Everton.

