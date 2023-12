31 dic 2023 12:20

SMAMMA LI TURCHI! - IL FORFAIT DI FENERBAHCE E GALATASARAY ALLA SUPERCOPPA TURCA A RIAD RISCHIA DI DIVENTARE UN CASO DIPLOMATICO - LE SQUADRE NON SAREBBERO SCESE IN CAMPO PER ALCUNE RICHIESTE DEI SAUDITI, NON CONCORDATE, COME IL DIVIETO AGLI STRISCIONI, ALLE MAGLIE CELEBRATIVE PER ATATURK E ALL’INNO NAZIONALE TURCO - IL PADRE DELLA PATRIA TURCO NON È AMATO DAL GOVERNO SAUDITA PER I SUOI MESSAGGI IN CONTRASTO CON IL TRADIZIONALISMO WAHABITA - L'ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO POTREBBE CHIEDERE UN RISARCIMENTO MILIONARIO...