9 feb 2022 08:49

SOFIA GOGGIA CONTINUA LA SUA RINCORSA VERSO LA DISCESA OLIMPICA – L’AZZURRA STA PROVANDO A FORZARE I TEMPI DOPO L’INFORTUNIO. IERI ALEGGIAVANO DUBBI (“NON SO SE FARO’ LA DISCESA”) OGGI FILTRA PIU’ OTTIMISMO. SOFIA SI E’ ALLENATA SULLE NEVI CINESI TRA I PALI CON GLI SCI DA SUPER G: "WORK MOLTO IN PROGRESS. NON MI ESPONGO, AVANTI PIANO"