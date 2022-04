28 apr 2022 19:03

SOLDI, MENTALITÀ E QUALITÀ: ECCO PERCHÉ IL CALCIO ITALIANO E' LONTANISSIMO DALLE VETTE DI MAN CITY-REAL MADRID - ALL'ETIHAD STADIUM SI SONO SCONTRATE DUE SQUADRE DAL VALORE COMPLESSIVO DI QUASI 2 MILIARDI DI EURO, MA SE LA QUOTAZIONE È COSÌ ALTA È GRAZIE ANCHE ALL'OTTIMO LAVORO SUI GIOVANI - MARTEDÌ SCORSO SONO ANDATI A SEGNO DUE CLASSE 2000 (FODEN E VINICIUS), GIÀ TRASCINATORI DELLE LORO RISPETTIVE SQUADRE, MENTRE IN ITALIA L'UNICO NATO NEL NUOVO MILLENNIO IN DOPPIA CIFRA È RASPADORI - POI NON LAMENTIAMOCI SE IN EUROPA (E NEL MONDO) COLLEZIONIAMO FIGURACCE SU FIGURACCE…