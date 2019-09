10 set 2019 12:42

I SOLDI NON TI FANNO VINCERE LA CHAMPIONS (PERO’ AIUTANO) - IL CITY HA SPESO OLTRE UN MILIARDO PER RINFORZARE LA SQUADRA (GUARDIOLA NON HA ANCORA CONQUISTATO LA COPPA DALLE GRANDI ORECCHIE CON I CITIZENS) - IL REPORT DELL'OSSERVATORIO CALCISTICO SU QUANTO HANNO INVESTITO LE SQUADRE DELLE 5 MAGGIORI LEGHE SUL PARCO-CALCIATORI - LA JUVENTUS È QUINTA IN EUROPA – L’ATALANTA E’ LA PIU’ ECONOMICA DI CHAMPIONS