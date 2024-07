SOLO UN TOSCANO PUO’ VIOLARE LA SACRALITA’ DI WIMBLEDON CON UN BESTEMMIONE! IL CARRARINO LORENZO MUSETTI NEL MIRINO PER UN PORCONE TIRATO GIU’ NELL'INCONTRO VINTO CONTRO MPETSHI PERRICARD - IL GIORNALISTA DI "RADIO 24" E "PANORAMA" GIOVANNI CAPUANO: “LE BESTEMMIE DI MUSETTI COMINCIANO AD IMBARAZZARE. E NON È QUESTIONE DI ESSERE BIGOTTI MA DI SAPERSI TRATTENERE UN MINIMO IN MONDOVISIONE…” – VIDEO

Si, certo. Su Musetti c'è un appunto, è sempre lo stesso, glielo dicono tutti da tempo. Di limitare le bestemmie. Troppe. Perchè sono orribili. Perchè rovinano pure i video, con colpi Top, come questo. Non c'è squalifica (come nel calcio) ma chi ci rimette è solo lui#Wimbledon https://t.co/oG9vxNfRT9 — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) July 8, 2024

In occasione della vittoria in quattro set (4-6 6-3 6-3 6-2) su Giovanni Mpetshi Perricard che gli ha relegato l’accesso al primo quarto di finale a livello slam della sua carriera, dopo un incredibile punto vinto, Lorenzo Musetti si è lasciato andare prima a un urlo liberatorio seguito però da una bestemmia che non è passata inosservata, tanto da finire anche sul profilo “X” ufficiale del torneo di Wimbledon. Intanto il carrarino ha scoperto il suo prossimo avversario, che sarà la testa di serie n°13 Taylor Fritz, il quale ha rimontato due set ad Alexander Zverev.

L’8 luglio 2024 è una data che difficilmente dimenticherà Lorenzo Musetti, il quale ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti a livello slam grazie al successo in rimonta dopo aver perso il primo set sull’enfant prodige francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il tutto in un torneo iconico come Wimbledon che si tiene sull’erba, superficie dove il carrarino non aveva ancora ottenuto traguardi importanti prima di questa stagione (semifinale a Stoccarda, finale al Queen’s e ora, appunto, quarti ai Championships).

La frase shock di Lorenzo

Nella vittoria che ha regalato all’Italia il record di azzurri ai quarti di finale di Wimbledon nell’era open, Musetti si è però lasciato andare in una frase shock che ha subito destato scalpore. Dopo aver vinto un punto sensazionale – uno di quelli che gli sono valsi il soprannome di Magic Musetti – con un passante con il rovescio in corsa, Lorenzo si è sfogato con un urlo liberatorio, seguito da una bestemmia, finita addirittura sui social dello slam londinese.

