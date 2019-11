SON COSE DA PREMIER – TACKLE E LACRIME IN EVERTON-TOTTENHAM: IL COREANO SON PIANGE DOPO IL FALLO SUL PORTOGHESE DEI 'TOFFEES' GOMES CHE ESCE DAL CAMPO CON UNA CAVIGLIA SPEZZATA - L'ARBITRO È COSTRETTO AD ESTRARRE IL CARTELLINO ROSSO PERCHÉ SON ERA GIÀ AMMONITO – PER IL SUO CAPITANO HARRY KANE IL SUDCOREANO E’ NOTO PER LA SUA "DISUMANA UMANITA’" - VIDEO

Le lacrime più struggenti erano quelle del "colpevole", il sudcoreano Son. A un quarto d' ora dalla fine di Everton-Tottenham (finirà 1-1), il portoghese ex Barcellona André Gomes, all' Everton da due stagioni, scappa a Son sulla fascia sinistra.

Son gli entra "normale", un po' da dietro ma niente di clamoroso: il dramma è che la caviglia destra di Gomes rimane piantata a terra seguendo il piede, ma la gamba no. Cadendo Gomes va anche a sbattere, già in torsione innaturale, contro Aurier. Arrivano sanitari e barella.

Quando Son capisce cosa è successo (orribile l' immagine del piede destro di Gomes ruotato) inizia a piangere. È un pianto disperato e dirotto. L' arbitro Atkinson è costretto ad estrarre il cartellino rosso perché Son era già ammonito. Forse meglio così perché il sudcoreano, ragazzo noto per la sua "disumana umanità" come ebbe a dire lo scorso anno il suo centravanti Harry Kane, non riesce a smettere di piangere nemmeno quando sono gli avversari che tentano di confortarlo. Non era più in grado di proseguire. In realtà erano tutti scossi. I corpi martoriati di un calciatore sono un momento atroce. Le bandiere non esistono più. Ci si può soltanto raccogliere.

Come ha fatto Aurier che si è messo a pregare davanti a tutti.

